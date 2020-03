Coronavirus : 212 cas de contamination confirmés et quatre décès, la France reste en stade 2

On dénombre 212 cas de contamination au Coronavirus Covid-19 confirmés en France, annonce le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon ce mardi soir. Une quatrième personne est décédée ce mardi, un homme âgé de 92 ans mort dans le Morbihan. Le gouvernement maintient le stade 2 de l'épidémie.

Le directeur général de la Santé Jérôme Salomon annonce ce mardi soir 212 cas de Coronavirus Covid-19 confirmés en France. Le bilan est de quatre morts. Le quatrième décès a été déclaré plus tôt dans la journée. Il s'agit d'un homme âgé de 92 ans mort dans le Morbihan, a précisé le ministère de la Santé Olivier Véran. Le Morbihan est l'un des foyers les plus touchés par l'épidémie en France, avec l'Oise et la Haute-Savoie.

Il y a donc 21 cas de plus qu'hier lundi. Dix personnes sont toujours en réanimation. Treize régions sont touchées. Il y a toujours un important rassemblement de cas dans l'Oise, lié aux deux premiers cas dans le département. Quelques 91 cas sont liés à ces deux premiers contaminés, et sont éparpillés dans huit régions. Il y a un autre regroupement en Haute-Savoie plus de 20 cas à La Balme-de-Sillingy. Il y a également 13 cas dans le Morbihan, répartis sur trois communes.

Sept cas sont confirmés grand est, dont cinq d'une même famille. Parmi les personnes contaminées, cinq personnes l'ont été lors d'un rassemblement religieux de plusieurs milliers de personnes dans la commune de Bourtzwiller près de Mulhouse (Haut-Rhin), sur le site de La Porte Ouverte Chrétienne,du 17 au 24 février. Jérôme Salomon lance un appel aux personnes qui ont participé à ce rassemblement et qui ressentent des symptômes de contacter le 15. "Il est important de le signaler pour que les personnes qui y ont participé se surveillent, et si il y a des symptômes, qu'ils se signalent."

Le gouvernement maintient le stade 2

La France reste en stade 2 de l'épidémie de Coronavirus. La situation française "se caractérise par plusieurs cas groupés", explique le directeur général de la Santé. "Pour trois cas sur quatre, on connait la chaîne de transmission", ajoute-t-il. L'objectif du gouvernement reste donc de protéger les zones peu ou non touchées face à la propagation du virus, "qui n'est pas en circulation active sur l'ensemble du territoire."

Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui que l'Etat français réquisitionne "tous les stocks et la production de masques de protection" pour les distribuer aux soignants et aux personnes atteintes du coronavirus. Jérôme Salomon rappelle que les masques sont réservés aux personnels de santés, aux malades, et aux proches de personnes contaminées au Coronavirus Covid-19.