Coronavirus : 21e jour de confinement, le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter !

40 % de places déjà vendues pour la finale virtuelle contre le Covid-19

L'AS Saint-Étienne a lancé la semaine dernière une grande campagne caritative en faveur de la recherche sur le coronavirus avec une finale virtuelle au stade de France entre les Verts et le covid-19. Le club stéphanois annonce ce lundi que le Stades'est déjà rempli à 40% pour la finale contre le Covid-19. 34000 places ont déjà été vendues sur les 80 000 places virtuelles en vente. Chaque place pour ce match symbolique est vendue un euro... un euro reversé à chaque fois à la lutte contre le coronavirus menée par le CHU de Saint-Étienne.

Julien Borowczyk offre du matériel de protection au personnel soignant

Le député de la Loire et médecin Julien Borowczyk met à disposition du matériel de protection. Il propose cette semaine à son cabinet médical de Savigneux 250 masques FFP2 et chirurgicaux, 500 tabliers de protection et 100 litres de solution hydro-alcoolique pour les infirmiers et ambulanciers. Julien Borowczyk a annoncé qu'il offrira 100 litres de solution hydro-alcoolique au CH du Forez cette semaine.

Les couturières de la Loire lancent un groupe Facebook solidaire

Couturières & Couturiers Solidaires Loire, voilà comment s'appelle le groupe lancé sur facebook par plusieurs couturières du département. Objectif : "donner un coup de pouce pour pallier à la pénurie de masques chirurgicaux". Ce groupe composé de plus de 100 membres précise avoir pour but de "réunir couturier.e.s et personnel soignant".