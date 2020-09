Coronavirus : 22 cas positifs en 24 h dans l’Ariège, la préfète lance un message d’alerte

Les autorités sanitaires de l’Ariège, qui assurent via la plateforme de signalement le suivi des cas positifs au Covid19 et des cas contacts dans le département, constatent une augmentation inquiétante des cas signalés. Plus de 22 cas positifs et 90 cas contacts sur la seule journée de mercredi 16 septembre. La préfète lance un appel à la population pour freiner la propagation du virus.

Une école fermée à Montgailhard

Compte tenu de la situation sanitaire au groupe scolaire de Montgailhard près de Foix où un cas positif et plusieurs cas contacts ont été détectés, la préfète de l’Ariège Chantal Mauchet a en accord avec le maire de la commune pris la décision de procéder à la fermeture de l’établissement jusqu’au lundi 21 septembre.

Attention aux fêtes familiales

La représentante de l’État lance un message de prise de conscience à l’ensemble de la population du département sur l’impérieuse nécessité, face à la recrudescence des cas, de limiter les risques de contaminations en respectant scrupuleusement les consignes sanitaires, et en limitant les rassemblements et les fêtes familiales, afin d’éviter une propagation plus importante du virus.

La préfète se réserve le droit de prendre d’autres mesures, en fonction de l’évolution de la situation