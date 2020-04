Coronavirus : 23 293 morts en France, 437 de plus lors des dernières 24h

Le nombre de morts repart à la hausse en France. On enregistre ce lundi soir 437 nouveaux décès liés au coronavirus en 24 heures. Au total, l'épidémie a tué 14.497 personnes dans les hôpitaux et 8.796 (+142) dans les établissements sociaux et médico-sociaux.

En métropole, 7 527 patients sont hospitalisés en réanimation dont 4 608 atteints de COVID-19. Le solde pour les cas graves d’infection COVID-19 est négatif, avec 74 patients en moins.

Dans les Outre - Mer (Guadeloupe, Guyane, La Réunion, Martinique, Mayotte), on relève 98 hospitalisations dont 26 patients en réanimation.

Depuis le début de l’épidémie, 88 712 personnes ont été hospitalisées et 45 513 sont rentrées à domicile, sans compter les dizaines de milliers de personnes guéries en ville.

Dans son bilan quotidien, la Direction générale de la Santé annonce des "résultats encourageants" concernant la recherche clinique. Des patients traités par tocilizumab présenteraient moins de besoin d’assistance de ventilation et auraient un taux de décès plus bas au cours des 14 jours de suivi. Un médicament prometteur pour sauver les malades du Covid-19.