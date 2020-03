Coronavirus : 23 cas confirmés en Lozère

L’Agence régionale de santé d’Occitanie et la préfecture de la Lozère ont recensé six nouveaux cas positifs de contamination au COVID-19 dans le département.

L’Agence régionale de santé d’Occitanie et la préfecture de la Lozère ont recensé six nouveaux cas positifs de contamination au COVID-19 dans le département, portant le total à vingt-trois cas. Parmi eux, six personnes sont actuellement hospitalisées ; par ailleurs, un patient rétabli a pu quitter l’hôpital. Au total 781 cas confirmés de coronavirus en Occitanie, 320 hospitalisations en cours, dont 97 en réanimation, 131 retours à domicile et 32 décès en établissements de santé.