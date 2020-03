Coronavirus : 23 décès de plus ce lundi en Bourgogne-Franche-Comté, 187 au total

Le coronavirus est responsable à ce stade de 187 décès en établissements de santé en Bourgogne-Franche-Comté, soit 23 de plus que dimanche 29 mars. 842 personnes sont hospitalisées, dont 213 en réanimation, précise l'Agence régionale de santé. 605 personnes sont sorties d’hospitalisation.

38 malades évacués ce week-end

Les transferts de 50 patients organisés depuis samedi, se sont poursuivis ce lundi vers des hôpitaux d’Auvergne-Rhône-Alpes et de PACA, indique l'Agence régionale de santé.

Trente-huit malades dans un état grave jusqu’alors soignés dans les établissements de première et deuxième ligne du Doubs, du Territoire de Belfort, de Haute-Saône, de Côte-d’Or et de Saône-et-Loire, ont été évacués ce week-end.

12 nouveaux transferts étaient programmés ce lundi, tout au long de la journée.

Une forte hausse des téléconsultations

La médecine de ville est également pleinement mobilisée pour faire face à l’épidémie, ce qui explique l'augmentation importante du nombre de téléconsultations.

Entre le 21 et le 28 mars, plus de 5 300 web consultations via la plateforme régionale TELMI ont pu être assurées par près de 570 médecins et sages-femmes de la région, selon l'ARS.