Coronavirus : 238 hospitalisations dont 49 en réanimation dans le Gard

Le président de la République a annoncé des mesures qui visent à réduire à leur plus strict minimum les contacts et déplacements sur l’ensemble du territoire, en établissant un confinement du 30 octobre au 1er décembre minimum. Ce (re)confinement s’inscrit dans un contexte d’alerte sanitaire généralisée dans toute notre région, sans exception territoriale. La situation épidémique actuelle est marquée par une circulation très rapide du virus et par un afflux plus important de patients dans l’ensemble de nos établissements hospitaliers en Occitanie.

18,6% de tests positifs en moyenne en Occitanie.

Plus de 160 000 tests ont été réalisés ces 7 derniers jours dans la région.

Dans le Gard, l'Agence régionale de santé comptabilise désormais 238 hospitalisations dont 49 en réanimation, pour un total de 151 décès depuis le début de l'épidémie.

En Lozère, où 22 décès ont été recensés, 23 patients sont hospitalisés ce vendredi, dont 3 en réanimation.

Pour l'ensemble de la région Occitanie : 1 493 hospitalisations en cours ce vendredi soir (+170 en 3 jours) dont 300 en réanimation (+33), et à ce jour 922 décès constatés en établissements de santé depuis le début de l’épidémie en mars (+78).