Coronavirus : 24 000 masques seront distribués à Beaune

C'est un formidable élan de solidarité des petites mains bienveillantes de sa ville dont se réjouit ce mardi le maire de Beaune, Alain Suguenot. Il y a une quinzaine de jours, la Ville de Beaune lançait un appel à la confection de masques alternatifs en tissus suite aux recommandations de l’Académie Nationale de Médecine.

Un bel élan de solidarité

Aujourd’hui, ce sont plus de 250 masques qui ont déjà été fabriqués grâce au formidable travail de couturières volontaires. Très touché par cet élan de générosité, le maire tient à "féliciter chaleureusement chaque bénévole pour leur dévouement ainsi que les nombreux donateurs de tissus, élastiques et autres fils de couture".

Toute personne désireuse de s’y associer ou de faire un don peut prendre contact avec la municipalité à travers l'adresse hello@mairie-beaune.fr. Des draps en coton (pas trop épais), de l’élastique, des petites mains pour découper les carrés de tissus … nul besoin de savoir coudre pour participer à cette action collective !

Distribution des masques après le confinement

Par ailleurs, la Ville de Beaune a fait l’acquisition de plus de 24 000 masques de différents types (jetables, lavables …). Leur distribution sera réalisée, au moment du déconfinement, en faveur des personnes qui en ont le plus besoin, dans le cadre du CCAS. Un déconfinement qui se déroulera de manière progressive et au moment duquel, il faudra absolument observer les mesures barrières et de sécurité qui guident désormais notre quotidien.