Coronavirus : 24% de variants recensés dans un laboratoire du Grand Nancy

C'est une photographie à un instant précis de la pandémie dans le Grand Nancy. Sur la période du 5 février au 16, le laboratoire Espace Bio à Laxou a détecté 24% de variants du Covid-19 dans l'analyse des tests PRC positifs. Même si on ne peut pas parler encore d'explosion des cas, la tendance est à la progression des variants anglais, sud-africains et brésiliens. "Nous sommes un peu plus préservés par rapport à la Moselle", constate Julien Lévy, médecin biologiste.

Sur ces 24% de variants, le laboratoire de Laxou a recensé 14% de variants anglais et 10% en ce qui concerne le sud-africain ou brésilien. "Leur présence va forcément augmenter parce qu'entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle c'est un peu l'effet des vases communicants avec d'importants flux de population. En plus, davantage de laboratoires sont en train de l'équiper pour détecter les variants", indique Julien Lévy.

Une question de temps ?

Difficile d'expliquer la situation en Meurthe-et-Moselle puisque, pour le moment, la propagation des variants ne flambe pas. Pourtant le Moselle voisine connaît une situation très délicate depuis plusieurs jours. "De toute façon il y aura des variants partout en France je pense. Ce n'est qu'une question de temps pour que les autres laboratoires s'équipent", prévient le médecin biologiste Julien Lévy.