Coronavirus : 31 décès dans la région des Pays de la Loire depuis le début de l'épidémie

Selon l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire, ce sont désormais 31 personnes qui sont mortes cause du Covid-19 dans la région. Les premières victimes au sein des Ehpad commencent à être recensées.

En fin d'après-midi, ce jeudi 26 mars, l'Agence régionale de santé des Pays de la Loire a procrédé à un nouveau point concernant l'épidémie de Covid-19.

Depuis le début de cette crise sanitaire, 24 personnes sont décédées dans les Pays de la Loire en milieu hospitalier. C'est sept de plus sur les dernières 24 heures. Il faut y ajouter les décès liés au Covid-19 dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Ils sont au nombre de 7 soit un total de 31 décès.

Il y a pour l'instant 459 cas confirmés dans notre région soit une incidence de 12,12 cas pour 100 000 habitants. Une incidence de 10 cas pour 100 000 habitants est le seuil qui détermine les zones d'exposition à risque. "Les Pays de la Loire sont la région qui présente l'influence la plus faible de France" a expliqué Jean-Jacques Coiplet, le Directeur général de l'ARS Pays de la Loire.

A ce jour, il y a 60 patients en réanimation dans les différents hôpitaux des Pays de la Loire et 119 personnes sont rentrées à leur domicile.

Par ailleurs, l'ARS des Pays de la Loire tient compte désormais aussi de la situation en dehors des centres hospitaliers. Dans la région, 67 établissements médicaux sociaux dont 52 Ehpad sont concernés par des cas (21 en Loire-Atlantique, 22 en Maine et Loire, 4 en Mayenne, 8 en Sarthe et 12 en Vendée). A l'intérieur de ces 67 établissements, 237 résidents et 87 salariés sont touchés (confirmés ou suspects).

L'âge moyen des personnes décédées est de 86 ans en Pays de la Loire et l'âge moyen des personnes en réanimation est de 69 ans.

Le nombre de cas confirmés

Voici le détail département par département avec le chiffre de l'incidence.

Loire-Atlantique : 191 cas soit 13,40 cas / 100 000 habitants

Maine-et-Loire : 88 soit 10,79 / 100 000 habitants

Mayenne : 46 soit 15,08 / 100 000 habitants

Sarthe : 99 soit 17,63 / 100 000 habitants

Vendée : 35 soit 5,15 / 100 000 habitants

Le nombre de décès

En milieu hospitalier :

CH Cholet (49) : 1 (+1 par rapport à la veille)

CH Laval (53) : 3 (+2)

CH Saumur (49) : 2

CH Le Mans (72) : 2 (+1)

CH Loire Vendée Océan (85) : 2 (+1)

CHU Angers (49) : 4

CHU Nantes (44) : 5 (+2)

Hôpital du Confluent (44) : 4

En Ehpad :

Loire-Atlantique : 4

Maine-et-Loire : 0

Mayenne : 1

Sarthe : 1

Vendée : 1