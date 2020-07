Coronavirus : 24 patients sont toujours en réanimation en PACA

Comme tous les mardis, l'Agence Régionale de Santé publie les chiffres liés à l'épidémie, et comme tous les mardis désormais depuis plusieurs semaines ils illustrent bien une baisse de l'épidémie mais pas sa disparition. D'abord, le nombre de patients en réanimation liés au Covid-19 dans la région PACA est stable : toujours 24 personnes se trouvent dans ce service dans les différents hôpitaux. En une semaine ce chiffre n'a pas baissé, en revanche le nombre d'hospitalisations lui est en forte baisse, 50 personnes en moins. Il y a désormais 471 personnes hospitalisées pour le virus. En une semaine sept personnes sont décédées, ce qui porte à 947 le nombre de décès depuis le début de l'épidémie et on compte d'après l'Agence Régionale de Santé 17 912 personnes positives dans la région.