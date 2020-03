L'ARS Bourgogne-Franche-Comté a révélé un nouveau bilan de la pandémie de coronavirus dans la région, vendredi 20 mars 2020. 240 personnes sont hospitalisées, dont 73 en réanimation. 28 personnes sont mortes, soit cinq de plus que la veille.

Coronavirus : 240 patients hospitalisés et cinq nouveaux morts en Bourgogne-Franche-Comté

L'épidémie de coronavirus - Covid 19 - continue de progresser en Bourgogne-Franche-Comté. Vendredi 20 mars 2020, 240 patients sont hospitalisés dont 73 en réanimation. On décompte 28 morts au total, soit cinq de plus que la veille, selon le dernier bilan publié par l'ARS, qui ne donne plus de chiffres par départements.

Un appel à laisser les masques aux soignants

"L’usage des masques est réservé d’abord aux zones où le virus circule activement, indique l'Agence régionale de santé, c'est-à-dire en Côte-d’Or, en Saône-et-Loire, dans le Doubs, sur le Territoire de Belfort, en Haute-Saône et depuis jeudi, dans le Jura. Les seuls départements qui n’ont pas encore franchi le seuil épidémique établi par Santé publique France sont l’Yonne et la Nièvre".

