Coronavirus : 240 personnels de santé partent en renfort aux Antilles ce mardi

Face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19 aux Antilles, 240 personnels "médicaux et non médicaux" partiront de métropole ce mardi soir en renfort, a annoncé le directeur général de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France sur son compte Twitter.

Quelque 240 personnels "médicaux et non médicaux" volontaires quitteront ce mardi la métropole pour la Guadeloupe et la Martinique, où les services hospitaliers sont sous tension à cause de l'épidémie de Covid-19. C'est le directeur général de l'Agence régionale de santé des Hauts-de-France, Benoit Vallet, qui l'a annoncé sur son compte Twitter.

Benoit Vallet a également détaillé le nombre de personnels qui partiront, département par département. Ceux qui enverront le plus de soignants sont, selon ce tableau, l'Île-de-France, avec 64 volontaires, les Hauts-de-France, avec 30 volontaires, puis le Grand Est, avec 28 volontaires. Parmi eux, il y aura des médecins urgentistes, des médecins réanimateurs ou encore des infirmiers réanimateurs. Toutes les régions sont mises à contribution indique l'AP-HP, sauf celles où le plan blanc a été déclenché, c'est-à-dire l'Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la Corse.

De son côté, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a lancé un appel aux soignants de métropole, ce dimanche sur son compte Twitter. Il appelle tous les volontaires à "venir en aide aux hôpitaux ultra-marins, et notamment en Martinique et en Guadeloupe."

Après la Martinique fin juillet, les habitants de la Guadeloupe ont été à nouveau confinés le 4 août dernier et pour au moins trois semaines, pour tenter d'enrayer la flambée des cas de Covid-19 sur l'île, où 18% seulement des habitants sont complètement vaccinés. L'île est confrontée à une "situation catastrophique", avec plus 3.000 cas par semaine, avait alerté Valérie Denux, la directrice générale de l'Agence régionale de santé de Guadeloupe.