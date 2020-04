Coronavirus : 24e jour de confinement, le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble jour après jour les aides, initiatives et insolites qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement. Nous ouvrons l'œil mais n'hésitez pas à nous les signaler via les réseaux sociaux : notre page Facebook ou notre compte Twitter.

La Stéphanoise des eaux rassure sur la qualité de l'eau

La société qui gère la délégation des services publics de l’eau et de l’assainissement rappelle à tous que l’ensemble de la production et la distribution d’eau potable est sécurisée, que l'eau potable n’est pas un vecteur du virus, et qu'il est donc inutile de faire bouillir l’eau du robinet. Elle lance aussi un message d’alerte à propos des lingettes et autres déchets qui sont jetés dans les toilettes et qui causent de nombreux dégâts dans les canalisations et bloquent le travail des stations d’épuration, multipliant ainsi les interventions sur le terrains.

La ville de Saint-Étienne soutient les médecins et infirmiers libéraux

Les gendarmes rappellent que ce n'est pas le moment de laver sa voiture

L'heure n'est pas encore au déconfinement

