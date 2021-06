Coronavirus : 2.500 rendez-vous disponibles sans rendez-vous et en nocturne au vaccinodrome d'Olivet

La préfecture du Loiret indique que le vaccinodrome d'Olivet, dans l'agglo orléanaise, est ouvert sans rendez-vous pendant trois jours du 29 juin au 1er juillet. Pas la peine de passer par Doctolib. Et ce mardi et ce mercredi, il sera possible de se faire vacciner contre le covid-19 3en nocturne".