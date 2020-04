Jour après jour, France Bleu Saint-Étienne Loire s'efforce de relayer les initiatives des uns et des autres pendant le confinement décidé pour lutter contre le coronavirus.

Coronavirus : 25e jour de confinement, le tour des initiatives et insolites dans la Loire et la Haute-Loire

France Bleu Saint-Étienne Loire rassemble ici jour après jour les aides et initiatives qui se mettent en place dans la Loire et la Haute-Loire pendant le confinement.

Des marchés autorisés dans 65 communes de la Loire

La préfecture de la Loire a actualisé la liste des marchés alimentaires. 65 communes peuvent maintenant accueillir un marché hebdomadaire.

L'hommage des ambulanciers de la Haute-Loire au personnel soignant

Les ambulanciers du Puy-en-Velay, de Brioude et d'Yssingeaux ont rendu hommage au personnel soignant ce jeudi soir. Il se sont rassemblés, à 20 heures, devant le centre hospitalier Emile-Roux au Puy-en-Velay. L'Amicale des sapeurs-pompiers du Puy-en-Velay a d'ailleurs tenu à remercier les ambulanciers.