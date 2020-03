Coronavirus : 262 malades dans le Grand Est, un mort originaire de Moselle et deux du Haut-Rhin

L’agence régionale de santé du Grand Est annonce ce dimanche soir que 262 personnes sont malades du coronavirus. La région compte pour la première fois des morts du Covid-19 : une femme originaire de Moselle, un homme et une femme originaires du Haut-Rhin.

Le bilan du coronavirus s'alourdit dans le Grand Est : ce dimanche à 17h, la région compte 262 cas confirmés de malades au Covid 19, selon un communiqué de l'agence régionale de santé. Le dernier point régional, publié le 6 mars, faisait état de 150 cas. Pour la première fois, la région enregistre des décès : trois personnes ont succombé à la maladie.

Ce dimanche, une femme de 73 ans, originaire de Moselle, est décédée. Samedi, un homme âgé de 91 ans et une femme âgée de 86 ans, tous deux originaires du Haut-Rhin, avaient succombé à la maladie.

La plupart des cas confirmés, indique l'ARS, sont "reliés au foyer épidémique en lien avec la Semaine de Carême de l’Eglise La Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse-Bourtzwiller". 45 personnes sont en réanimation.

Le détail des cas, département par département :

46 cas dans le Bas-Rhin,

162 cas dans le Haut-Rhin,

cinq cas dans la Marne,

un cas dans l’Aube,

un premier cas cas en Haute-Marne, un homme d’une trentaine d’années dont l’état de santé n’inspire aucune inquiétude. Il a été placé en isolement à son domicile.

un premier cas dans les Ardennes, un homme âgé de 88 ans, qui se porte bien à cette heure. Il est hospitalisé au CH de Charleville-Mézières.

deux cas dans la Meuse,

dix cas en Meurthe-et-Moselle,

seize cas en Moselle,

15 cas dans les Vosges,

et 3 cas originaires de l’Aisne, hospitalisés à Nancy.

Ces cas ont été hospitalisés dans les établissements de santé concernés de la région du Grand Est. L'agence régionale de santé mène des "enquêtes épidémiologiques" autour des malades pour identifier les personnes exposées au virus et "pouvant présenter un risque".

Au niveau national, le bilan est passé à 1.126 cas confirmés depuis le début de l'épidémie et 19 personnes sont décédées. Le pays est maintenu en "stade 2" mais les mesures sont renforcées dans l'Oise, le Haut-Rhin et à Ajaccio, en Corse, où un nouveau foyer épidémique est déclaré. À compter de lundi matin, et pour 15 jours, les établissements scolaires seront fermés dans ces zones.

Nouvelle mesure annoncée dimanche soir par le ministre de la Santé : tous les rassemblements de plus de 1.000 personnes sont désormais interdits en France.

Les services de l'Etat rappellent plus que jamais les mesures de protection individuelles à prendre, notamment les mesures d'hygiène, et le numéro vert d'information : le 0 800 130 000.