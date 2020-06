Coronavirus : 27 décès supplémentaires dans les hôpitaux en 24 heures, la baisse se poursuit en réanimation

L'épidémie de coronavirus continue sa lente décrue en France : le pays a enregistré 27 décès supplémentaires liés au virus en 24 heures dans les hôpitaux, selon le bilan communiqué ce jeudi soir par la Direction générale de la Santé. Le nombre total de morts depuis le 1er mars est de 29.346.

Trente malades de moins en réanimation

Dans le même temps, le nombre de cas graves de Covid-19 nécessitant une hospitalisation en réanimation continue de baisser, avec 903 malades, soit 30 de moins que mercredi. 26 nouveaux malades ont été hospitalisés en réanimation en 24 heures.

Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux, 10.384 à ce jour, seront actualisées le 16 juin.

210 foyers épidémiques identifiés depuis le 9 mai

Le virus continue à circuler, indique la Direction générale de la Santé. 210 foyers épidémiques, ou clusters, ont été identifiés depuis le 9 mai, dont 9 nouveaux et 83 qui ne sont plus actifs. Aucun cluster ne témoigne à ce jour d’une transmission communautaire non contrôlée, indiquent les autorités.