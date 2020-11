Coronavirus : 270 décès et plus de 38.000 nouveaux cas en 24 heures en France

En France, plus de 38.000 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures, selon les chiffres de Santé Publique France publiés ce dimanche soir. On dénombre également 270 décès supplémentaires en une journée à l'hôpital.

38.619 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées ces dernières 24 heures en France, selon les chiffres dévoilés ce dimanche soir par Santé Publique France. Au total, on dénombre en France 1.787.324 cas depuis le début de l'épidémie. Mais vendredi soir, les autorités de santé ont fait été d'un incident informatique qui perturbait le recueil des données. La correction est en cours et "les indicateurs hebdomadaires seront publiés lundi 9 novembre".

270 décès supplémentaires à l'hôpital

30.243 patients atteints du coronavirus sont actuellement hospitalisés en France, les autorités dénombrent plus de 1.800 nouvelles admissions. En tenant compte des sorties, cela représente 822 lits occupés en plus depuis samedi. 4.539 de ces malades sont en réanimation, soit 118 de plus en une journée. Ces services ont eux enregistré 323 nouvelles admissions.

Depuis le début de l'épidémie de coronavirus, 40.439 malades sont morts du coronavirus en France, dont 27.930 décès à l'hôpital (+ 270 en une journée).

Les premières mesures prises "ont permis d'avoir une forme de ralentissement de la progression de l'épidémie mais il est trop tôt pour juger de l'effet du reconfinement", a estimé dimanche Olivier Véran sur France Inter, franceinfo et Le Monde. Le ministre de la Santé a donné rendez-vous en fin de semaine prochaine ou début de semaine suivante pour "faire le bilan" et annoncer au besoin des "mesures complémentaires".