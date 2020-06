Coronavirus : 28 décès en une journée dans les hôpitaux, évolution toujours "favorable" de la situation

Selon les chiffres publiés ce vendredi soir par la Direction générale de la santé, 29.374 malades du coronavirus sont morts depuis le début de l'épidémie en France, soit 28 décès supplémentaires en 24 heures dans les hôpitaux. Les données pour les Ehpad et autres établissements médico-sociaux ne seront actualisés que le 16 juin prochain. Le nombre total de cas de coronavirus s'élève désormais à 156.287, soit 726 cas en plus en une journée.

A ce jour, 11.124 malades sont hospitalisés pour une infection Covid-19, 136 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. 879 patients atteints d’une forme sévère sont placés en réanimation. 18 nouveaux cas graves ont été admis dans ces services. Mais le solde entre les entrées et les sorties reste négatif, avec 24 personnes en moins par rapport à la veille. Quatre régions regroupent 72 % des patients hospitalisés en réanimation : Ile de France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, et Hauts-de-France.

Evolution "favorable" de la situation épidémique

Selon le ministère, "la levée progressive et prudente du déconfinement se traduit par une évolution favorable de la situation épidémiologique sur le territoire national", même si, il le répète, "l’épidémie n’est pas terminée". En effet, le virus continue à circuler "comme le montre le nombre de nouvelles situations de cas groupés ou 'clusters' (218 cas groupés depuis le 9 mai, dont 8 nouveaux et 92 qui ne sont plus actifs)".

Les autorités de santé rappellent que "ces derniers jours, le taux d’incidence en Meuse et en Meurthe-et-Moselle a dépassé le seuil de vigilance, fixé à 10 tests positifs pour 100 000 habitants". Mais elles se veulent rassurantes : "Ce pic a fait l’objet d’investigations de la part des équipes de terrain afin d’identifier tout risque de reprise épidémique. Il s’explique par la détection de clusters, en cours de gestion, et sans risque d’échappement communautaire à l’heure actuelle. Des campagnes de dépistages initiées par l’Agence régionale de Santé sont également à l’origine de ce cette évolution. Cette situation reflète donc une circulation virale réelle mais contrôlée, dans l’une des régions les plus touchées par l’épidémie".