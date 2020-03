Le dernier bilan de l'épidémie de Coronavirus Covid-19 en France fait état 285 cas confirmés a annoncé Jérôme Salomon, directeur général de la Santé, ce mercredi. Quatre personnes sont décédées et 15 malades sont en réanimation.

Coronavirus : 285 cas confirmés en France, soit 73 de plus que mardi

Olivier Véran, ministre de la Santé et Jérôme Salomon directeur général de la Santé

La France compte ce mercredi soir 285 cas confirmés de Coronavirus Covid-19, soit 73 de plus qu'hier. Quatre personnes sont décédées, et 15 se trouvent toujours en réanimation. Les 13 régions de France métropolitaine sont touchées, mais des premiers cas confirmés ont été signalés en Guyane. En Haute-Savoie, on compte 30 cas, dans le Haut-Rhin, 10 cas, dans le Morbihan 14 cas, a précisé Jérôme Salomon.

"Il est important de rappeler que la forme principale de cette maladie est bénigne, autour de 80%", ce qui explique le grand nombre de cas soignés à leur domicile, a insisté le directeur général de la Santé.

