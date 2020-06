Coronavirus : 29 décès supplémentaires dans les hôpitaux, la Guyane au stade 3 de l'épidémie

L'épidémie de coronavirus a entraîné la mort de 29.436 malades depuis début mars selon le communiqué de la Direction générale de la santé publié ce lundi soir. Cela représente 29 décès supplémentaires en 24 heures dans les hôpitaux. Les données des décès en établissements sociaux et médico-sociaux, dont les Ehpad, seront actualisées mardi 16 juin.

10.752 patients sont actuellement hospitalisés pour une infection Covid-19, contre plus de 12.000 il y a une semaine. 114 nouvelles admissions ont été enregistrées en 24 heures. 846 malades atteints d’une forme sévère de coronavirus ont été placées en réanimation, ils étaient plus d'un millier le 8 juin dernier. Le solde entre les entrées et les sorties dans ces services continue d'être négatif, avec 33 patients en moins par rapport à dimanche.

En France, le virus continue à circuler comme le montre le nombre de nouveaux "clusters" : 233 cas groupés depuis le 9 mai, dont trois nouveaux et 98 qui ne sont plus actifs. En métropole, aucun cluster "ne témoigne à ce jour d’une transmission communautaire non contrôlée" selon la DGS.

La Guyane au stade 3 de l'épidémie

Les autorités de santé alertent sur la situation en Guyane où elles constatent "une intensification de la circulation virale autour des trois grandes zones urbaines du littoral". Toutes les communes sont désormais touchées : "Les efforts se poursuivent dans les quartiers pour limiter l’accélération du nombre de personnes contaminées et dépister le plus grand nombre de cas et contacts". La Guyane est passée ce lundi au stade 3 de l'épidémie, ont annoncé la préfecture et l'Agence régionale de santé. Le territoire compte 59 patients hospitalisés, dont 11 ont été placés en réanimation. Le nombre de cas positifs a doublé en huit jours.

"Concrètement, le passage de la Guyane en stade 3 doit amener chacun à présumer qu'il peut désormais croiser une personne contagieuse dans sa vie de tous les jours, quel que soit son lieu d'habitation", expliquent la préfecture et l'ARS. Le maintien du second tour des élections municipales, prévu le 28 juin, n'est pas acté. La collectivité a demandé son report.

La Direction générale de la santé explique avoir mis en place des mesures de renforcement des capacités hospitalières : "Comme le transfert de patients stabilisés vers des lits médico-sociaux, armés par les équipes d’hospitalisation à domicile". Les capacités des services de réanimation sont également augmentées, et de nouveaux renforts de personnels sont attendus dans les prochains jours.

A Mayotte, le nombre de cas est élevé, mais en baisse. Les renforts capacitaires et les évacuations sanitaires vers la Réunion ont permis "d’éviter des tensions hospitalières majeures". Au total, en Outre-Mer, 158 malades sont hospitalisés, dont 26 en réanimation.