Coronavirus : 29 nouveaux décès et 900 cas supplémentaires en France dans les dernières 24 heures

Le bilan de l'épidémie de coronavirus est de 120 morts et plus de 5.400 cas confirmés en France, a annoncé le ministre de la Santé Olivier Véran dimanche soir. Soit 29 décès et 900 cas supplémentaires en un jour.

Le ministre a exhorté les Français à respecter les mesures de confinement mises en place. "Le virus circule, il circule vite et il menace la vie des gens", a-t-il déclaré sur France 2. "Je conjure les Français de respecter les mesures de restriction sociale".

Le second tour des municipales en suspens

Olivier Véran a également indiqué qu'il demanderait "sans doute mardi" leur avis aux experts scientifiques dans la crise du coronavirus sur l'opportunité de tenir le second tour des élections municipales, prévu le 22 mars. "Mardi, mercredi, sans doute mardi, je serai amené à leur poser la question du deuxième tour", a-t-il estimé.

Interrogé par ailleurs sur des rumeurs d'annonce de confinement total du pays mardi, il a répondu : "On entend dire beaucoup de choses. Si une personne doit signer un tel décret, je serai au courant".