Coronavirus : 29 nouvelles victimes de l'épidémie de Covid-19 en Centre-Val de Loire

Le bilan de l'Agence régionale de santé est encore très lourd ce lundi : 29 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 au cours des 24 dernières heures en région Centre-Val de Loire.

29 personnes sont mortes du Covid-19 au cours des 24 dernières heures en Centre-Val de Loire, selon le bilan de l'Agence régionale de santé. On déplore 13 nouveaux décès en milieu hospitalier et 16 victimes de plus dans les Ehpad.

Ce lundi, en milieu hospitalier, on déplore 6 décès de plus dans l'Indre, 4 nouvelles victimes dans le Cher, 1 mort dans le Loir-et-Cher, 1 décès dans le Loiret et également 1 décès supplémentaire en Eure-et-Loir

Ce lundi, dans les Ehpad, le Covid-19 a fait 5 nouveaux morts dans l'Indre, 4 dans le Cher, 3 en Indre-et-Loire, 2 dans le Loiret et 2 en Eure-et-Loir

L'épidémie de Covid-19 est de plus en plus meurtrière en région Centre-Val de Loire. Le bilan est lourd : 389 personnes sont mortes au total. On déplore 214 décès en milieu hospitalier et 175 dans les Ehpad.

Eure-et-Loir : 42 morts en milieu hospitalier et 42 dans les Ehpad

Loiret : 41 morts en milieu hospitalier et 30 dans les Ehpad

Cher : 35 victimes dans les hôpitaux et 33 dans les Ehpad

Indre : 38 morts en milieu hospitalier et 38 dans les Ehpad

Indre-et-Loire : 36 décès à l'hôpital et 15 dans les Ehpad

Loir-et-Cher : 22 décès à l'hôpital et 17 dans les Ehpad

Le nombre de patients en réanimation repart à la hausse

C'est une donnée importante aussi pour observer l'évolution de l'épidémie dans notre région : la courbe des patients en service de réanimation. En Centre-Val de Loire, depuis plusieurs jours, l'évolution est variable. Après plusieurs jours de baisse, le nombre de patients en réanimation est à nouveau en hausse, selon l'Agence régionale de santé. Ils sont désormais 197 contre 193 il y a 24 heures.

L'Indre et le Cher durement touchés ce lundi

Sur les 29 nouveaux décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, 19 le sont en Berry. Onze morts dans l'Indre et 8 morts dans le Cher. Dans l'Indre, la mortalité dans les Ehpad est aussi importante qu'en milieu hospitalier. Et dans le Cher, la situation dans les maisons de retraite est également particulièrement préoccupante. L'Indre est le deuxième département avec le plus lourd bilan en Centre-Val de Loire.

En Eure-et-Loir, autant de morts en Ehpad que dans les hôpitaux

Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, l'Eure-et-Loir est le département où le coronavirus est le plus meurtrier en région Centre-Val de Loire. On compte 84 morts au total : 42 en milieu hospitalier et 42 dans les Ehpad, selon les données transmises par l'Agence régionale de santé.

3 nouvelles victimes dans le Loiret

Si l'Eure-et-Loir reste le département où l'épidémie est la plus meurtrière en Centre-Val de Loire, le département du Loiret est très touché par le Covid-19. Au cours des 24 dernières heures, 1 personne est morte à l'hôpital et 2 dans les Ehpad du Loiret.

En Indre-et-Loire, 3 nouveaux morts en Ehpad

En Indre-et-Loire, l'épidémie de Covid-19 a fait trois nouvelles victimes, trois victimes dans des Ehpad. Le coronavirus a fait 71 morts dans le département.