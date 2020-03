Ce dimanche soir, le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon, a dressé un nouveau bilan sur l'évolution de la pandémie de coronavirus en France. Le nombre d'admission à l'hôpital a augmenté de 10% depuis la veille et 292 nouveaux décès ont été enregistrés à l'hôpital en 24 heures.

Coronavirus : 292 décès et 359 nouveaux cas admis en réanimation dans les dernières 24h en France

Ce sont les effets des contaminations faites "avant les mesures de confinement" qui sont en train de se répercuter sur les hôpitaux a expliqué Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, ce dimanche soir, lors du point presse quotidien d’évaluation de l'épidémie de coronavirus.

10% d'hospitalisations en plus en 24 heures

En 24 heures, la France a enregistré près de 300 nouveaux décès de personnes atteintes du coronavirus et le nombre de malades hospitalisés a légèrement augmenté. "Il y a une augmentation de 10% de malades entrants depuis hier, reflet de contaminations survenues avant les mesures de confinement", a précisé Jérôme Salomon. "359 patients graves sont entrés en réanimation aujourd’hui. C'est l'élément le plus important à surveiller car il reflète la dynamique de l’épidémie", a souligné le directeur général de la santé.

Du mieux d'ici la fin de semaine ?

"Si les mesures de confinement et gestes barrières ont été respectés, nous devrions observer une réduction du nombre de personnes entrant en réanimation d’ici la fin de semaine", a ajouté Jérôme Salomon. Parmi les patients en réanimation, 34% ont plus de 60 ans et soixante personnes en réanimation ont moins de 30 ans.

En tout, "19.134 personnes sont actuellement hospitalisées pour Covid-19", 2.606 personnes en sont mortes à l'hôpital "depuis le 1er mars", selon Jérôme Salomon, "mais 7.132 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis la même date" a-t-il aussi précisé.