Coronavirus : 3.000 personnes vaccinées en Meurthe-et-Moselle

C'est un premier indicateur de la campagne de vaccination en Meurthe-et-Moselle. Depuis son lancement, 3.000 personnes ont reçu la première dose Pfizer contre le Covid-19 dans le département. Il s'agit de résidents d'EHPAD et des soignants de plus de 50 ans. Le chiffre a été communiqué ce samedi par Mathieu Klein le président du Grand Nancy à lors de l'annonce du lancement de la campagne de vaccination pour les plus de 75 ans dans la métropole.

À l'échelle régionale, un peu moins de 8.000 personnes ont été vaccinées dans le Grand Est selon l'Agence régionale de santé.

