Coronavirus : 3 000 tests livrés à bord du paquebot Celebrity Apex où l'équipage est confiné

3 000 tests à résultat rapide venus des Etats-Unis ont été livrés ce dimanche à bord du Celebrity Apex à la demande de l'armateur américain Celebrity Cruise après la découverte de sept personnes positives au Covid-19 dans les membres d'équipage. Ces tests qui ne sont pas utilisés en France doivent permettre de tester à deux reprises plus de 1 400 personnes présentes à bord du paquebot de luxe. Les opérations ont commencé. Trois médecins sont déjà sur le navire et deux autres doivent arriver dans les prochains jours; trois infirmières font également partie de l'équipe médicale. Tous sont salariés de la compagnie américaine. Les tests devraient prendre plusieurs jours selon le sous-préfet de Saint-Nazaire Michel Bergue qui pilote la cellule de crise. Il confirme que plusieurs personnes sont hospitalisées à Saint-Nazaire mais sans donner de chiffre.

Selon le représentant de l'Etat, 18 personnes ont quitté le navire en fin de semaine, après avis médical du Samu mais sans avoir été testées. Il s'agit essentiellement de salariés d'entreprises sous-traitantes et de personnels de la compagnie américaine (hors-équipage).

"La stratégie est de faire rentrer dans leur pays toutes les personnes qui le peuvent, notamment d'un point de vue juridique et logistique car de nombreux pays se ferment. Une autorisation médicale est délivrée par les médecins du bord et il faut respecter les mesures de précaution (port du masque, de gants etc.). Certains sont partis en voiture pour récupérer un avion de ligne à Paris. Une grosse moitié du personnel est originaire de pays qui sont actuellement fermés" Michel Bergue sous-préfet de Saint-Nazaire