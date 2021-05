Coronavirus : 3.000 tests salivaires par semaine dans les écoles d'Ille-et-Vilaine

C'est une première dans les écoles maternelles et primaires du groupe scolaire Paul-Émile Victor à Saint-Grégoire, au nord de Rennes. Sur les 280 élèves, 258 ont participé à une campagne de tests salivaires, ce vendredi 30 avril.

Les tests salivaires sont particulièrement adaptés au jeune public. « Ils ne sont ni invasifs, ni douloureux. C'est beaucoup plus facile à mettre en place pour les enfants, reconnaît le docteur Anne-Lise Gautier-Lerestif, médecin biologiste. En plus ils sont tous ensemble alors on peut tester sur une demi-journée. Du coup on peut rapidement détecter les positifs, les isoler, fermer les classes et donc cela permet de limiter l'épidémie sur la région. »

Les tests dans le nez piquent les yeux - Antoine, 8 ans

Les enfants suivent un parcours bien précis. « Ils entrent dans la salle par ordre alphabétique et prennent une coupelle, décrit Ségolène Vimeux, infirmière scolaire. Une fois à leur chaise, les enfants ne crachent pas, ils déposent leur salive comme on leur explique. » Les infirmières passent voir les élèves. Elles surveillent la quantité de salive : s'il n'y en a pas assez, l'enfant continue de saliver, sinon il peut apporter sa coupelle à une laborantine. Elle se charge de transvaser la salive dans un tube à essai pour ensuite envoyer les échantillons en analyse.

A la sortie, Yasmine est rassurée. « J'étais stressée, j'avais peur de ne pas savoir comment faire, maintenant que c'est fini ça va mieux ». Comme ses camarades, Antoine préfère les tests salivaires aux tests nasopharyngés. « C'est mieux parce que ceux dans le nez ça pique les yeux. » Les enfants ont bien compris l'importance de ces tests. « J'espère que personne n'aura le coronavirus parce que j'aime l'école ! » lance Lola. Depuis la rentrée, les mesures sanitaires en école ont été renforcées : un seul cas de Covid-19 et la classe ferme.