Coronavirus : 3 500 personnes testées toutes les semaines en Charente-Maritime

Faites vous tester, avant de rentrer chez vous ! C'est le message que l'Agence Régionale de Santé adresse aux très nombreux vacanciers en Charente-Maritime, pour limiter la progression du virus à l'approche de la rentrée de septembre. Ces dernières semaines, en accord avec les municipalités, elle a ouvert des centres de dépistage gratuit un peu partout sur le littoral Charentais-Maritime. Il y en a désormais 18 dans le département qui réalisent 3 500 tests par semaine, ils sont ouverts jusqu'à la fin août.

La situation de la Charente-Maritime est plus favorable que dans d'autres départements - Nicolas Basselier, préfet

Les résultats des tests réalisés démontrent que la situation sanitaire de la Charente-Maritime est meilleure que dans d'autres départements. Il taux de positivité n'est en effet que de 1% (même chose pour le département voisin de la Charente), alors qu'il est de 1,4% dans la région Nouvelle Aquitaine. Autre indicateur, il y a actuellement 3,7 cas de Covid identifiés pour 100 000 habitants (2,6 en Charente), alors que la Gironde (autre département voisin) compte 16,5 cas positifs pour 100 000 habitants.

De bons résultats que Nicolas Basselier, le préfet qui visitait ce mercredi matin un centre de dépistage à La Rochelle attribue à la prévention, la vigilance de tous, et le port du masque. Des arrêtés municipaux rendant le port du masque obligatoire dans l'espace public ont été pris dans 22 communes du département auxquels il faut ajouter les 17 arrêtés signés par le préfet qui en a les pouvoirs depuis le 1er Août.

La stratégie de dépistage actuelle qui vise plus particulièrement les touristes sera modifiée à partir de la fin Août. Un certain nombre de centres ouverts sur le littoral Charentais-Maritime, là où se trouvent les vacanciers seront repositionnés dans les zones à forte population locale, les grandes villes : Saint-Jean d'Angély, Rochefort et Saintes pour préparer la rentrée.