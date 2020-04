Coronavirus : 3.549 Schtroumpfs à Landerneau, pas de malade signalé !

A Landerneau en Bretagne : record du plus grand rassemblement de Schtroumpfs et de Schtroumpfettes !

_"_À ma connaissance, nous n'avons aucun malade", annonce d'emblée Alain Péron, le président du carnaval de la Lune étoilée, organisateur du rassemblement de Schtroumpfs, record du monde battu le 7 mars à Landerneau (Finistère).

Le rassemblement n'a pas été un incubateur de malades

Comment le savoir, alors que le secret médical est de rigueur ? "Les hôpitaux n'ont pas été débordés, ni à Brest, ni à Landerneau, des soignants se sont même portés volontaires pour aller à Paris !", constate Alain Péron. "Le rassemblement n'a pas été un incubateur de malades, il n'a pas fait monter le nombre de cas de Covid 19."

La presse, italienne notamment, mais reprise également par des titres français, avait pourtant été très critique à l'époque.

Mais dans les jours qui ont suivi, les organisateurs étaient stressés. Pourtant, à l'époque, tout était dans les clous. 3.549 Schtroumpfs réunis au même endroit, c'était moins que la barre de 5.000 décrétés par l’État, et le comptage a duré sept minutes. Avant, après, "ils étaient libres de leurs mouvements et n'avaient pas de place attitrée."

"Il n'y a pas de comptage par commune", explique le maire de Landerneau, Patrick Leclerc, "en tout cas s'il y a eu des cas, ce ne sont pas des cas graves, il reste de la places à l'hôpital." Et de sourire : "On doit être immunisés."

La dernière fête à Landerneau

Et aucun regret un mois plus tard : pas de malade et "une fête très réussie, les gens ont eu beaucoup de bonheur", se félicite Alain Péron. "C'était la dernière fête qu'on a faite à Landerneau. _Les commerces landernéens ont très bien travaillé ce week-end là_." Ensuite, la plupart a dû fermer.