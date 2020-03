Le Coronavirus Covid-19 a fait 79 morts et 3.661 personnes ont été contaminées en France depuis le début de l'épidémie, rapporte ce vendredi soir le ministre de la Santé Olivier Véran.

Coronavirus : 3.661 cas de contamination confirmés en France, c'est 800 de plus en 24 heures

Le ministre de la Santé Olivier Véran dévoile ce vendredi soir le nouveau bilan du Coronavirus Covid-19 en France : l'épidémie a fait 79 morts et 3.661 personnes ont été contaminées. C'est 18 décès de plus et 800 nouveaux cas en 24 heures. 154 personnes se trouvent actuellement en réanimation.

"Le monde, la France font face à une menace sanitaire inédite", a déclaré le ministre en ouverture de la conférence de presse. L'Organisation Mondiale de la Santé a déclaré plus tôt dans la journée que l'Europe était désormais "l'épicentre" de la pandémie.

"La propagation s’accélère particulièrement dans certaines région, et nous sommes au début de l'épidémie", a ajouté Olivier Véran. Les rassemblements de plus de 100 personnes sont interdits dans toute la France, avait annoncé ce vendredi midi le Premier ministre Edouard Philippe. "J'ai pris l'arrêté qui met en oeuvre cette mesure", a expliqué le ministre de la Santé ce soir. "C'est à ce prix important que nous pourrons limiter les effets de cette épidémie", a-t-il expliqué.