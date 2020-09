INFO FRANCE BLEU - Coronavirus : trois clusters détectés à l'Université de Perpignan

A l'Université de Perpignan, trois clusters ont été détectés dans trois promotions. Une promotion de l'IUT, en section GEA, une promo de l'école d'ingénieurs Sup'EnR, et une dernière au STAPS de Font Romeu. Ces clusters sont "très bien gérés" par l'ARS, assure le président de l'Université.

L'Université de Perpignan à son tour touchée par le coronavirus. Selon nos informations, trois clusters ont été détectés, dans trois promotions différentes : à l'IUT de Perpignan, en section Gestion des entreprises et des administrations, à l'école d'ingénieurs Sup'Enr, et enfin dans une promotion de STAPS à Font Romeu. Il y aurait une quarantaine d'élèves dans chacune de ces promotions, et donc, cluster oblige, au minimum quatre cas de Covid par promotion.

Les trois promotions touchées ont désormais uniquement des cours à distance

La conséquence principale, c'est que jusqu'à nouvel ordre, les étudiants de ces trois promos suivent des cours uniquement à distance. Chez les premières années de droit, c'est moins problématique, il n'y a pas de cluster, un seul cas de Covid a été détecté. Les 360 étudiants peuvent donc jongler depuis le début de semaine entre cours en présentiel, et cours à distance.

Ces trois clusters à l'Université de Perpignan sont "très bien gérés" par l'ARS, selon le président Xavier Py. Quand la situation sera réglée, les étudiants seront invités à reprendre les cours uniquement en présentiel.