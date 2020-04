D'après l'Agence régionale de santé, trois malades ont été hospitalisés et trois patients sont morts du coronavirus ces dernières 24 heures en Loire-Atlantique. Dans les Pays de la Loire le virus a tué sept personnes au total.

Coronavirus : 3 malades hospitalisés et 3 morts en Loire-Atlantique

L'Agence régionale de santé a publié son bulletin quotidien sur le covid-19. En Loire-Atlantique le nombre de mort baisse encore : il y a eu trois décès en un jour. Dans le département trois patients ont été hospitalisés. En Vendée les chiffres sont stables, il y a toujours 68 personnes hospitalisées et 14 en réanimation. Pas de nouvelle victime à déplorer.

Dans les Pays de la Loire, 7 malades sont morts du Covid en 24 heures (2 en Maine et Loire et 2 en Sarthe). Le nombre d’hospitalisation n’a pas bougé dans la région, il y en a toujours 787. Huit malades ont pu rentrer chez eux et il y sont moins en réanimation, 121 contre 155 il y a encore 5 jours, avec un âge moyen de 63 ans.