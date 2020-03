Coronavirus : 3 nouveaux cas dans le Gard

C'est un nouveau point à 23h ce mardi qui vient d'être officialisé par l'ARS. L’Agence régionale de santé Occitanie confirme 30 nouveaux cas de coronavirus. A ce stade, la région Occitanie compte 90 cas confirmés (9 départements concernés). Des mesures sanitaires renforcées sont déployées par les services de l’Etat dans l’Aude et dans l’Hérault. Des mesures de protection des personnes âgées et fragiles, ont été mises en œuvre en limitant strictement les visites dans tous les établissements hospitaliers et EHPAD de la region.

3 nouveaux cas sont recensés dans le Gard. Ce qui porte desormais le total à 6 patients dans le departement.