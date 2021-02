Coronavirus : 30.000 doses de vaccin supplémentaires pour la Moselle

Alors que la situation épidémique reste mauvaise en Moselle, département particulièrement touché par les variants, la préfecture du département annonce ce lundi : "Comme le ministre de la Santé, présent à Metz vendredi, s'y était engagé : un effort particulier de solidarité nationale est accompli pour la Moselle." Interrogé par France Bleu, le préfet Laurent Touvet annonce 30.000 doses de vaccin Pfizer supplémentaires pour le département.

Ces doses seront dédiées : "D'abord pour les professionnels de santé et les acteurs du médico-social, quel que soit leur âge. Puis les personnes de plus de 75 ans, qui vont pouvoir bénéficier d'une accélération du programme de vaccination."

5.000 doses dès lundi

Alors que la décision a été prise de laisser les écoles ouvertes et d'éviter un nouveau confinement. , les autorités espèrent ainsi freiner la propagation du virus. Dès ce lundi, 5.000 doses sont attendues en Moselle, les autres les jours suivants pour arriver à 30.000 vaccins en plus. Un chiffre conséquent quand on sait que depuis le début de la vaccination, un peu plus de 36.000 personnes ont reçu au moins une dose en Moselle.

De nouveaux créneaux bientôt ouverts à la réservation sur Doctolib

"D'ici deux semaines, ajoute le préfet, nous serons vraisemblablement en tête des départements où la vaccination est la plus répandue. Un effort particulier est fait pour la Moselle, ça tient à la forte présence de variants dans notre département."

Les centres de vaccination sont en train de s'organiser pour intensifier la vaccination, les créneaux seront ensuite annoncés sur le site Doctolib.