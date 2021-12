Coronavirus : 30 cas positifs au Club Med de Val Thorens

"Dans un contexte de progression du nombre de tests et de cas positifs sur la station de Val Thorens, une campagne de tests antigéniques Covid-19, menée durant les 10 derniers jours, a permis de détecter 30 cas positifs parmi les 255 collaborateurs du Club Med Val Thorens", indique le groupe dans un communiqué.

Les saisonniers testés positifs ont été "immédiatement isolés dans des chambres Covid prévues à cet effet, dans l’attente des résultats de tests PCR qui ont confirmé leur positivité". "L’ensemble des cas contacts a été identifié et testé : ces derniers sont tous négatifs au Covid-19".

Le Club Med assure tout mettre en œuvre, depuis l'été 2020, dans la lutte contre le Covid-19 pour "offrir à ses clients un environnement qui soit le plus sûr possible". Le secteur de l'hébergement touristique en montagne représente 12.000 emplois en Pays de Savoie (700 résidences et villages vacances en Savoie et Haute-Savoie, soit 230.000 lits).