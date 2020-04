Coronavirus : 30 nouveaux décès en région Centre-Val de Loire

L'Indre et le Loir-et-Cher sont les deux départements qui enregistrent le plus grand nombre de décès dans les Ehpads ces dernières 24h

Avec 30 nouveaux décès enregistrés ces dernières 24h selon le dernier bilan de l'ARS, l'épidémie de Coronavirus continue de progresser en région Centre Val de Loire. Mais elle s'accélère surtout dans les Ehpad qui déplorent 23 victimes supplémentaires.

Ce jeudi soir, le bilan total depuis le début de l'épidémie fait état de 475 victimes en Centre Val de Loire. 252 en milieu hospitalier et 223 dans les Ehpad et autres centres médico-sociaux.

15 malades de moins en réanimation

La bonne nouvelle, c'est le nombre de malades en réanimation qui continue de baisser pour le sixième jour consécutif. Et il baisse nettement avec 15 patients de moins en 24h. Ce soir, 166 patients sont encore en réanimation dans les hôpitaux de notre région.

Bilan département par département

Dans l'Indre, les Ehpad enregistrent 8 décès de plus en une seule journée soit 49 morts depuis le début de l'épidémie. En revanche, aucune nouvelle victime à l'hôpital ( toujours 38 décès jusqu'à présent ). L'Indre est le seul département de la région qui comptabilise plus de morts dans les Ehpad qu'à l'hôpital.

En Indre-et-Loire, 42 victimes à l'hôpital et 26 morts dans les Ehpad, c'est respectivement 2 et 4 décès de plus en 24h.

Dans le Loiret, 49 victimes à l'hôpital ( un décès de plus ) et 35 dans les Ehpad ( 2 morts supplémentaires )

Dans le Cher, le bilan n'évolue pas dans les Ehpad avec toujours 36 victimes depuis le début de l'épidémie. Un décès de plus à l'hôpital ( 37 au total )

Comme l'Indre, le Loir-et-Cher enregistre 8 victimes de plus en seulement 24h dans ses Ehpad avec un total de 26 décès depuis le début. 28 à l’hôpital soit un de plus.

Enfin, en Eure-et-Loir, les hôpitaux recensent un total de 58 morts ( deux de plus ) et 51 dans les Ehpad ( un de plus )