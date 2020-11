Coronavirus : 30 personnes sont décédées depuis le début de la semaine en Vaucluse

Le nombre de victimes du COVID en Vaucluse reste toujours extrêmement préoccupant. 30 nouveaux décès ont été enregistrés depuis le début de la semaine. Les clusters sont aussi toujours plus nombreux.

20 personnes sont mortes à l’hôpital en Vaucluse depuis lundi et 10 en EHPAD

Le Vaucluse est avec les Hautes-Alpes, le département de la région où le taux d'incidence augmente le plus. Il dépasse toujours les 600 cas pour 100.000 habitants. En Vaucluse, 30 personnes sont mortes depuis le début de la semaine, depuis le lundi 2 novembre. 20 malades sont décédés à l’hôpital et 10 en EHPAD. L'épidémie a tué en Vaucluse, 164 personnes hospitalisées et 32 résidents d'EHPAD.

66 clusters sont en cours d'investigation. Il s'agit surtout de cluster en milieu professionnel et en établissements sociaux et médico-sociaux.

Le pic de mortalité observé pendant la première vague vient d'être dépassé : 260 personnes sont décédées à l'hôpital la semaine dernière en PACA alors que le pic atteint entre le 20 et le 27 avril était de 158 morts.