Coronavirus : un fonds de soutien de 300 000 euros pour les associations du Territoire de Belfort

C’est l’annonce du jour dans le Territoire de Belfort : la création d’un fonds de soutien spécial pour les associations sportives et culturelles du département. Le Conseil Départemental débloque 300 000 euros cette année pour soutenir les associations du Territoire impactés par la crise du coronavirus qui ont vu leurs activités suspendues et leurs manifestations annulées ou reportées.

Des dossiers examinés au cas par cas

Les associations devront déposer une demande et les dossiers seront examinés au cas par cas. « La crise du covid a impacté fortement la vie associative, il y a eu de nombreuses annulations de manifestations, d’’événements sportifs, de festivals d’ampleur départementale, régionale ou nationale. C’est autant de recettes que les associations n’ont pas reçues. On a pris le choix de les accompagner pour amortir le choc. Ces pertes sont préjudiciables et je ne souhaite pas les mettre en péril », indique Florian Bouquet, président du Conseil Départemental du Territoire de Belfort. Par ailleurs, 200 000 euros au lieu des 100 000 euros prévus sont également prévus pour accompagner les associations dans leurs investissements. Ces aides s’intègrent au plan de soutien du département baptisé « plan Territoire solidaire et engagé » (nouveau volet) qui sera voté le 25 juin prochain.

Brebotte : une perte de 17 000 euros pour l’association Vivre Ensemble

Parmi les associations qui ont été contraintes d’annuler leurs événements, il y a « Vivre Ensemble » à Brebotte. Son spectacle historique en plein air qui était programmé les 16, 17 et 18 juillet n’aura pas lieu comme l’ont décidé les organisateurs dès le mois d'avril. Le son et lumière draine chaque année 3 000 spectateurs. Le soutien financier du département devrait permettre à l’association de tenir le choc et de préparer l’avenir. « Financièrement, c’est important pour vivre clairement mais je dirais que c’est encore plus important moralement. On a vite compris qu’on allait être confronté à des annulations de nos principales manifestations : la marche populaire du mois d’avril et surtout le grand spectacle son et lumières et sa fête médiévale toute nouvelle depuis l’année dernière. C’est une baisse brutale de nos activités et de nos rencontres avec nos bénévoles et notre public», indique Patrice Vallat président de l’association Vivre Ensemble. Le manque à gagner s’élève à près de 17 000 euros cette année. L’aide financière du département va permettre à l’association de continuer à fonctionner. C’est grâce aux recettes des manifestations qu’elle organise que l’association finance le fonctionnement du Musée de l’Artisanat de Brebotte dont elle a la gestion.

Quand le moulin de Courtelevant s’arrête de tourner

Dans le sud Territoire, l’association les Amis du moulin de Courtelevant qui gère le site salue également l’initiative du département. Dans ce haut lieu du patrimoine local datant du XIXe siècle, on fabrique de la farine artisanale à l’aide d’un moulin à eau. Située dans un grand espace naturel, il est fréquenté chaque année par 3 000 visiteurs dont 1 200 scolaires. Ses responsables ont bien compris que 2020 serait une année noire et que le coup de pouce du département était le bienvenu et tombait à pic. « On n’a pas pu démarrer au 1er mai, on va essayer d’ouvrir le 21 juin. On a plus de 50% de notre saison qui est établi entre le mois de mai et le mois de juin. On fait appel aux bénévoles pour entretenir les espaces extérieurs et on n’a pas pu employer notre guide. Le reprendre va forcément impacter note budget. Dans ce contexte, une aide du département sera la bienvenue. Nous pensons modestement participer à l’attractivité du Territoire de Belfort, notamment à celle du sud Territoire », explique Patrick Dupuis, vice-président de l’association.

Maintien de la subvention aux Eurockéennes de Belfort

Lors de ces annonces ce mercredi, le président Florian Bouquet a également confirmé que le Conseil Départemental maintenait ses subventions existantes. Malgré le report de son édition 2020 à 2021, le festival des Eurockéennes de Belfort continuera de toucher sa subvention à hauteur de 400 00 euros. Maintien encore des 560 000 euros accordé au théâtre Granit.

Le Territoire de Belfort va consacrer cette année 3,8 millions d’euros au monde associatif soit une augmentation de 12% par rapport à 2019. Le département compte 527 associations.