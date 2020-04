Coronavirus : 300 personnes vulnérables sont suivies par le CCAS de Poitiers

Activée depuis le 6 mars, la cellule personnes âgées et isolées du CCAS de Poitiers prend de l'ampleur avec le confinement. Le registre habituellement utilisé en période de canicule est réactivé : il recense les personnes fragiles de Poitiers, afin de leur passer des coups de fil réguliers. Près de 300 personnes sont inscrites ; 14 volontaires les appellent quotidiennement, afin de répondre à leurs inquiétudes et surtout aux demandes d'aide, principalement d'aide aux courses.

Le CCAS tient à rappeler que le portage de repas est toujours effectif et a même été renforcé. Il s'adresse aux personnes de plus de 60ans et aux personnes handicapées. Il est toujours possible de s'inscrire.

Les agents du CCAS répondent par ailleurs aux besoins des personnes vulnérables sur un numéro mis en place spécialement : le 05 49 30 81 13. Ils pourront vous donner des renseignements et si besoin, vous orienter vers les services compétents. Le département a également mis en place un numéro spécial : le 0 809 109 109.