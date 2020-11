Coronavirus : 302 décès à l'hôpital et près de 27.000 nouveaux cas en 24 heures en France

Selon les chiffres de Santé Publique France publiés ce dimanche soir, 302 nouveaux décès dus au coronavirus ont été enregistrés ces dernières 24 heures dans les hôpitaux français. On dénombre également près de 27.000 nouveaux cas et plus de 2.700 nouveaux patients en réanimation sur la semaine.