Coronavirus : 31 morts en 24 heures dans les hôpitaux français, la baisse se poursuit en réanimation

Le Covid-19 a fait 28.833 morts dans les hôpitaux et Ehpad français depuis le 1er mars, dont 31 de plus dans les hôpitaux durant les dernières 24 heures. Selon les chiffres présentés par la Direction générale de la santé (DGS) ce lundi soir, 14.288 personnes sont actuellement hospitalisées pour une infection au coronavirus, soit 34 de moins que la veille.

Après avoir atteint un pic à 7.148 début avril, le nombre de patients en réanimation, indicateur important de la pression sur le système hospitalier, continue de diminuer. 1.302 cas graves sont actuellement pris en charge, soit 17 de moins que dimanche. Quatre régions (Ile-de-France, Grand-Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France) regroupent 73% des patients hospitalisés en réanimation.

Les chiffres des décès dans les établissements sociaux et médico-sociaux (Ehpad) n'ont pas été actualisés depuis vendredi et devraient l'être mardi.

Après plus deux mois de fermeture forcée, bars, cafés et restaurants des zones vertes sont autorisés à rouvrir leurs portes pour la phase 2 du déconfinement, avec des règles sanitaires strictes ce mardi. Des restrictions subsistent dans les départements d'Ile-de-France, Mayotte et la Guyane, en orange du fait de leur situation sanitaire. Les visites des proches vont être assouplies dans les Ehpad à partir de vendredi, a en outre annoncé le gouvernement.

Déconfinement : la carte avant et après le 2 juin © Visactu