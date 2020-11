Coronavirus : 31 morts en trois jours en Vaucluse, un record

Sur les trois derniers jours en Vaucluse, 31 personnes sont décédées des suites du COVID. 27 étaient hospitalisées et quatre résidaient en EHPAD. Les taux d'incidence et de positivité sont en revanche stables.

Le dernier point de situation de l'ARS PACA annonce un nombre record de victimes du COVID ce lundi. En Vaucluse, 31 personnes sont décédées des suites du coronavirus entre vendredi et dimanche dernier. 27 se trouvaient à l’hôpital et quatre en EHPAD. Ces données sont particulièrement inquiétantes quand on compare les 24 morts de la semaine passée. Depuis le début de l'épidémie, 144 personnes sont décédées à l’hôpital et 16 en EHPAD.

Le taux d'incidence est en revanche stable avec 423 cas pour 100 000 habitants, ainsi que le taux de positivité autour des 21%.