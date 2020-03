Coronavirus : il y a désormais 82 malades dans la région Pays de la Loire

Le COVID-19 fait toujours plus de malades dans notre région. D'après le dernier bilan de l'ARS Pays de la Loire il y a 82 malades. En Loire-Atlantique il y a désormais Trente-deux personnes infectées, soit dix de plus que le dernier décompte. En Vendée il y a huit malades soit deux de plus que vendredi 13 mars. Dans les départements de Mayenne et de Sarthe il y a respectivement cinq et quatorze malades. L'Agence régional de santé précise que le virus ne circule pas de manière intense dans la région.

Le bilan de l'ARS Pays de la Loire ce samedi 14 mars - ARS Pays de la Loire