Coronavirus : 340 doses supplémentaires pour une opération de vaccination spéciale en Vendée

Une opération de vaccination spéciale contre la Covid-19 a lieu ce week end en Vendée, à Noirmoutier-en-l'Île et Montaigu. Le département va bénéficier de 340 doses supplémentaires du vaccin d'AstraZeneca.

L'opération de vaccination spéciale a lieu à Noirmoutier-en-l'Île et à Montaigu.

Une opération de vaccination spéciale contre le coronavirus se déroule ce week-end en Vendée. Après les annonces du Premier Ministre Jean Castex, jeudi, l'Agence régionale de santé communique sur la livraison de 340 doses supplémentaires du vaccin AstraZeneca dans les centres de vaccination de Montaigu et Noirmoutier-en-l'Île. 250 doses seront administrées samedi dans la salle Dolia, à Montaigu, et 90 doses à Noirmoutier-en-l'Île à la salle Hubert Poignant.

Les rendez-vous sont destinés aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux plus de 50 ans qui souffrent de comorbidités. Les rendez-vous sont ouverts sur Doctolib.