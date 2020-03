Coronavirus : 348 personnes sont actuellement hospitalisées dans les Hauts-de-France

L'épidémie de coronavirus a continué de progresser dimanche dans les hôpitaux des Hauts de France. Mais la progression était plus lente par rapport à samedi. On compte cinq morts de plus et 155 nouveaux cas de Covid 19 en 24 heures, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé. L'ARS avait dénombré 26 morts et 198 nouveaux cas rien que sur la journée de samedi.

Au total depuis l'arrivée de l'épidémie fin février, 188 personnes sont mortes dans les hôpitaux des Hauts de France à cause du coronavirus. C'est dans l'Oise que l'on dénombre le plus de décès (92), suivi de la Somme (37), de l'Aisne (30 décès), du Nord (22) et du Pas-de-Calais (7).

348 personnes sont hospitalisées en réanimation dans les Hauts-de-France. C'est le département du Nord qui compte le plus d'hospitalisations pour un corinavirus avec 157 personnes concernées. On compte 58 hospitalisations dans le Pas-de-Calais, 50 dans la Somme, 49 dans l'Oise et 34 dans l'Aisne.

A l'inverse, 476 personnes guéries sont sorties de l’hôpital, précise encore l'Agence régionale de santé.

Au total, on compte 2 653 cas confirmés de coronavirus dans les Hauts-de-France. Rappelons que ces chiffres ne prennent pas en compte le nombre de personnes décédées en maison de retraite ou à leur domicile.