Coronavirus : 35 cas positifs au variant Delta dans le Bas-Rhin, 4 dans le Haut-Rhin

Alors que les indicateurs de la crise du coronavirus repassent au vert en France, quelques points d'inquiétude subsistent en Alsace : 39 cas positifs au variant Delta (ou indien) ont été détectés dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Les taux d'incidence restent aussi légèrement plus élevés dans l'Eurométropole de Strasbourg et l'agglomération mulhousienne.

La présence du variant Delta

Après la détection du variant Delta dans un cluster à la Haute école des arts du Rhin (Hear) en fin de semaine dernière, l'Agence régionale de santé (ARS) Grand Est avait lancé un plan d'action pour limiter la propagation du virus. La situation est aujourd'hui sous contrôle confirme de nouveau l'ARS, tout en restant prudente.

Au total dans le Bas-Rhin, 35 personnes ont été testées positives à ce variant, 4 autres dans le Haut-Rhin. Cinq cas sont liés au cluster de la Hear, les autres "sont des cas sporadiques n'ayant pas de lien entre eux" explique Michel Vernay, le directeur régional de Santé publique France.

Les taux d'incidence à Strasbourg et Mulhouse

Autre point de vigilance au milieu d'une situation globalement favorable dans la région : les taux d'incidences dans l'Eurométropole de Strasbourg (60 nouveaux cas pour 100.000 habitants) et l'agglomération mulhousienne (68), sont légèrement plus élevés que ceux des deux départements alsaciens (autour de 44 à ce jour).

La préfète du Bas-Rhin et du Grand Est, Josiane Chevalier, confirme cette après-midi lors d'un point presse qu'il n'y a néanmoins "pas de désaffection pour la vaccination dans la région", et encourage ceux qui ne sont pas encore vaccinés à prendre rendez-vous pour continuer à faire baisser les chiffres du coronavirus.