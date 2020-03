Coronavirus : 36 cas en Indre-et-Loire et un confinement bien respecté dans le département

Les Tourangeaux seraient donc très disciplinés si l'on en croit les chiffres publiés par la Préfecture d'Indre-et-Loire. Depuis la mise en place du confinement mardi midi, seulement 7 verbalisations ont été effectuées alors que dans tout l'hexagone polices et gendarmes ont dressé plus de 4000 PV.

Un attroupement boulevard Heurteloup à Tours

La police nationale a verbalisé 3 personnes vers 22h mardi, attroupées sur le boulevard Heurteloup à Tours, puis est intervenue pour des délits routiers aggravés par la prise d’alcool. Mercredi, la police a verbalisé une personne et la gendarmerie nationale 3 individus. Des regroupements sont observés dans les quartiers, "systématiquement les forces de l’ordre interviendront" précise la Préfecture. Globalement les personnes comprennent et acceptent la mesure. Certains toutefois refusent les contrôles et négocient les justificatifs à présenter.

Entre mardi midi et mercredi soir, 128 mails et près de 200 coups de téléphones ont été reçus à la Préfecture d'Indre-et-Loire. Pendant ce temps là, l'épidémie progresse. On compte en Indre-et-Loire, 36 cas de Covid-19, soit 11 cas de plus en 24h. Pour toute la Région Centre, on compte 128 cas, soit 25 cas supplémentaires.