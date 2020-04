Coronavirus : 369 morts de plus en 24 heures, le nombre de patients en réanimation continue de diminuer

Selon un nouveau bilan dévoilé par la direction générale de la Santé ce samedi soir, l'épidémie de Coronavirus a fait 22.614 décès depuis le 1er mars en France. C'est 369 morts de plus en 24 heures.

L'épidémie a tué 14.050 personnes dans les hôpitaux, soit 198 décès de plus en 24 heures, le bilan quotidien le plus faible depuis un mois, et 8.564 dans les Ehpad et autres établissements médico-sociaux (+171 depuis hier), a précisé la DGS dans un communiqué.

Baisse continue des patients en réanimation

Au total, 7.525 patients sont hospitalisés en réanimation toutes causes confondues, dont 4.725 pour le Covid-19. Au cours des dernières 24 heures, 124 nouveaux malades du Covid-19 ont été admis en réanimation, ajoute le communiqué de la direction générale de la Santé. Le nombre total de patients en réanimation continue de diminuer pour le 17e jour consécutif.