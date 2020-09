Coronavirus : 37 patients hospitalisés dont 12 en réanimation dans le Gard

Comme chaque mardi et vendredi, l'ARS Occitanie publie son bulletin bilan de l'épidémie de coronavirus. Selon l'Agence Régionale de Santé, on dénombre désormais 276 hospitalisations en cours (+59), dont 51 en réanimation (+8) et 550 décès constatés en établissements de santé (+7).

Dans le Gard, où 100 décès sont comptabilisés depuis le début de l'épidémie, cela représente 37 patients hospitalisés dont 12 en réanimation. Cela représente 13 hospitalisations de plus en 4 jours, dans le département.

En Lozère, 6 patients sont hospitalisés.

28 EHPAD parmi les 116 clusters en cours d'investigation, actuellement, en Occitanie.

Pour prévenir l’entrée du virus dans ces EHPAD, des mesures de protection sont renforcées partout, en veillant à éviter au maximum l’isolement de nos ainés, selon l'ARS. Ces mesures concernent les résidents, les personnels, les visiteurs et les professionnels intervenant au sein de ces établissement. Elles sont adaptées à chaque situation et évolutives en fonction du niveau de circulation locale du virus. Pour limiter les risques, les visites peuvent par exemple être organisées uniquement sur rendez-vous et l’intervention des professionnels extérieurs réduite. Selon les cas, les consultations médicales peuvent aussi être restreintes aux urgences en privilégiant la téléconsultation. Dans chaque EHPAD, la détection d’un premier cas positif (résidents ou personnels) entraîne la suspension des visites et le dépistage de l’ensemble des personnels et des résidents. Ces mesures de protection renforcées sont ré-évaluées très régulièrement en fonction de l’évolution de la situation et du niveau de risque identifié pour chaque établissement.

Au total, 209 clusters ont été détectés depuis le 11 mai en Occitanie, dont 41 en EHPAD parmi les 824 que compte la région.